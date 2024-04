Consultation sur les rythmes scolaires : et maintenant ?

Le ministre de l’Éducation a détaillé ce lundi les résultats de la consultation citoyenne sur les rythmes scolaires. Aucun des six scénarios présentés aux parents n’a été plébiscité, et tous seront appliqués, puisque la réforme se fera par commune et même par école. Ronny Teriipaia dit vouloir donner raison à la « majorité » mais explique aussi qu’il ne s’agit là que « d’avis » qui devront être confrontés à la « réalité du terrain » communal et même à une étude sur le trafic routier… Bref, il s’agit de vérifier si les choix des parents sont concrètement applicables.

En mars dernier, le ministère de l’Éducation avait lancé une consultation citoyenne auprès des parents des élèves du 1er degré. Une démarche s’inscrivant dans le cadre de la réforme sur les obligations réglementaires de service (ORS) des enseignants – appliquée depuis plus de 10 ans dans l’Hexagone – et qui devait être mise en place au fenua l’an dernier. Elle avait finalement été repoussée pour permettre une meilleure organisation. Car ce changement implique une réduction des temps d’enseignement qui sont aujourd’hui fixés à 27 heures par semaine. Les six options présentées proposaient donc toutes 24 heures de cours hebdomadaires. Ce réaménagement du temps de classe « prenant d’abord en compte le rythme des enfants » va aussi dégager du temps aux enseignants : 108 heures annuelles au total qui doivent être consacrées aux formations et aux réunions.

« C’est juste un avis »

Ce lundi, Rony Teriipaia a donc révélé et détaillé les conclusions de cette consultation, qui a mobilisé 86,7% des parents d’élèves du premier degré, soit plus de 22000 votants. Aucun des six scénarios proposés n’a été plébiscité par les familles. Mais deux d’entre eux ont nettement retenu l’attention des parents, recueillant chacun 27% des voix. Le premier est celui qui est le plus proche de ce qui se fait dans la plupart des communes du pays : une semaine de cinq jours, avec mercredi et vendredi après-midi de libre. La baisse d’horaires implique seulement une entrée en classe plus tardive, ou une sortie plus tôt. Le second scénario arrivé dans le duo de tête est un peu plus révolutionnaire : des cours qui s’arrêtent tous les jours à la pause déjeuner. Quitte à travailler jusqu’à 5 heures par matinée et à repousser le déjeuner un peu plus tard. Seule constante : l’attachement à la semaine de 5 jours. Le seul choix qui étalait les cours sur quatre jours – le mercredi restait entièrement libre – n’a recueilli que 13% des voix.

Un bilan qui fait dire au ministre que « tout le monde prône le changement » – normal, puisque le statu quo total ne faisait pas partie des options. Et du changement il y en aura puisque « toutes les options proposées seront mises en place dans au moins une commune ». Mais attention, pour le moment, « c’est juste un avis, il s’agit ensuite de continuer la consultation auprès des tavana des communes, via les inspecteurs de l’Éducation national pour pouvoir arrêter définitivement la question des horaires ». Il précise aussi que les choses pourraient évoluer en fonction de la tournure des réunions qui auront lieu avec les communes « puisqu’il s’agira ensuite de voir la réalité du terrain avec notamment les questions du transport ».

Des horaires différents pour chaque école

Le travail reste à faire, donc. Durant les trois prochaines semaines, les inspecteurs soumettront aux mairies des propositions d’horaires pour chacune de leur école. Il faudra ensuite réussir à jongler avec les transports scolaires. Un travail conjoint avec le ministère de l’Équipement a aussi été engagé pour « repenser la fluidité du trafic » sur l’île de Tahiti. Au cours des trois prochaines semaines, un bureau d’étude va analyser différents « modèles horaires »… Et donc pouvoir venir contredire, lui-aussi, les souhaits des parents.

Objectif : réduire la congestion. « On veut réduire le nombre de véhicules qui sont au même endroit au même moment, explique Jordy Chan. On se rend compte pendant les vacances scolaires que c’est une donnée qui influe énormément la congestion. Ce que l’on constate, c’est que ce sont principalement les horaires d’arrivée des véhicules, qui sont décalées à ce moment-là, qui influent la congestion. C’est pour cela qu’on souhaite agir sur la demande … et la réforme des rythmes scolaire offre une occasion unique pour se faire ».

Les rythmes scolaires définitifs, qui différeront donc en fonction des communes mais aussi des écoles, seront annoncés à la mi-juin. Au total, 182 écoles et 20 CJA sont concernés par ces changements, mais le ministre n’exclut pas la possibilité, si nécessaire, de changer aussi les horaires de certains collèges. Ces modifications sont pour le ministre « l’amorce d’une réforme complète du système éducatif local ». Un nouveau calendrier scolaire « plus adapté au contexte local » serait d’ailleurs en réflexion.

Les enseignants votent pour les après-midi de libre 1595 enseignants du premier degré ont aussi été consulté en même temps que les parents. Et leur choix a été beaucoup clair : 56% d’entre eux, et même 63% aux îles du Vent, ont demandé l’application du « scénario 4 » : la semaine de cinq matinée. Tant pis si ce scénario, avec cinq heures de cours avant le déjeuner s’éloigne largement des recommandations nationales sur les rythmes scolaires, qui préconisent 3h30 de cours maximum par demi-journée. Tant pis aussi, si ce scénario implique, pour des milliers de parents, de financer des activités extrascolaire toutes les après-midi. Le bien-être des élèves, des familles et des instituteurs ne sont pas toujours alignés.

Les résultats par communes :

Les Rythmes Scolaires – Con… by Charlie Réné