Le Pays prépare l’interdiction des sacs plastique

Le ministre de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, annonce un texte sur l’interdiction des sacs plastiques à usage unique pour mars 2018. Le gouvernement n’attend donc pas les résultats de son étude lancée sur la production et la distribution des sacs plastique au fenua pour préparer la prochaine étape.

En marge de la présentation de l’opération ‘Ete (plus d’informations à venir sur notre site Internet cet après-midi), le ministre de la Culture, de l’Environnement et de l’Artisanat a annoncé un texte visant à interdire les sacs plastique à usage unique. Ce texte sera présenté en mars 2018, a indiqué Heremoana Maamaatuaiahutapu, précisant que même les sachets en plastique utilisés pour les fruits et légumes dans les grandes surfaces seront interdits. Les fabricants locaux de sacs plastique sont donc prévenus, ils vont devoir « s’adapter », comme l’explique Heremoana Maamaatuaiahutapu.

En juillet dernier, le gouvernement a lancé une étude sur la production et la distribution des sacs plastique au fenua. L’idée était d’évaluer les impacts « économiques, sociaux et environnementaux » d’une interdiction des sacs à usage unique, réutilisables, échangeables et oxo-dégradables. Depuis plusieurs semaines, une enquête de terrain est menée auprès de la population et des professionnels impliqués. Les résultats de cette étude doivent être publiés le mois prochain, mais le gouvernement a donc déjà fait son choix avec son texte prévu pour mars 2018.