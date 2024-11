Le plus grand corail du monde découvert aux Salomon

Des scientifiques ont annoncé jeudi avoir découvert le plus grand corail du monde, près des îles Salomon. Un géant de 34 mètres de large sur 32 mètres de long, qui aurait plus de 300 ans.

Mesurant 34 mètres de large sur 32 de long, le nouveau corail des Salomon est trois fois plus grand que le précédent détenteur du record situé aux Samoa américaines et surnommé « Big Momma ». Il est situé dans le sud-est des Salomon et a 300 ans. « Alors que nous pensions qu’il n’y avait plus rien à découvrir sur la planète Terre, nous avons trouvé un corail massif composé de près d’un milliard de petits polypes, débordant de vie et de couleurs », a indiqué jeudi Enric Sala, écologiste marin, à l’AFP. C’est une équipe du National Geographic qui a fait la découverte. Alors que le réchauffement climatique modifie les écosystèmes, cette « grande oasis corallienne saine » est « une lueur d’espoir », a déclaré Eric Brown, spécialiste des coraux, cité par l’AFP.