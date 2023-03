Le programme de bourses NZ est relancé

Le consulat général a annoncé le lancement de la campagne de recrutement pour les candidats de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, souhaitant poursuivre leur scolarité en Nouvelle-Zélande. Elle commence ce 8 mars et terminera le 7 avril.

Le consulat général de Nouvelle-Zélande vient d’annoncer la reconduction du programme de bourse NZ, suite à la réouverture des frontières néo-zélandaise. Une campagne de recrutement démarre ce 8 mars et se terminera le 7 avril pour attirer des candidats des trois territoires français du Pacifique. Le dispositif, ouvert aux étudiants de plus de 18 ans, titulaires du baccalauréat et possédant un bon niveau d’anglais (5.0 minimum à l’IELTS ou son équivalent), propose une bourse qui prend en charge les frais scolaires, les frais de séjour (logement, nourriture, transports, loisirs), la couverture médicale, les frais de visa, la visite médicale et les examens liés au visa. Le programme permet aux candidats de suivre une formation de quinze mois maximums incluant un volet de trois mois d’apprentissage de la langue anglais suivi de douze mois de formation technique en Nouvelle-Zélande. Les départs sont prévus entre juillet 2023 et janvier 2024.

D’autres conditions d’éligibilité sont exigées comme la justification d’au moins un an d’expérience professionnelle dans le secteur d’étude envisagé. Il faut également démontrer l’intérêt de la formation pour la contribution au développement durable du territoire d’où on vient et enfin présenter un projet dans l’un de ses secteurs : bonne gouvernance et finances publiques, coopération régionale, diplomatie et commerce international, l’environnement et les mines, le développement durable, la biodiversité ou la gestion des catastrophes naturelles. La liste complète des critères d’éligibilité est à retrouver ci-dessous.

• Adressez votre demande pour un retrait de la copie du formulaire d’expression d’intérêts ou du dossier de candidature à : Consulat général de Nouvelle-Zélande (Téléphone : 27 25 43 ou Email : [email protected])