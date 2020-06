Le projet de l’hôtel Cook’s Bay à Moorea obtient la défiscalisation

Un an et demi après avoir décroché le marché et signé un bail de 40 ans avec TNAD, la société SPPH de Noël Coia a obtenu la défiscalisation locale, soit un crédit d’impôt de 60% sur un budget de près de 980 millions de Fcfp.

L’hôtel Cook’s Bay, à l’entrée de la baie de Pao Pao à Moorea, avait été fermé en 2008 puis racheté par TNAD en 2009 pour 350 millions. La Société polynésienne de promotion hôtelière (SPPH) de Noel Coia, par ailleurs directeur général de JL Polynésie, avait été sélectionnée par TNAD en 2018, concluant un bail emphytéotique administratif de 40 ans sur plus de 9 000 m2 de parcelles publiques.

La SAS Cook’s Bay Resort & Suite présidée par Noël Coia, dans laquelle est logée le projet, prévoit la rénovation complète de l’hôtel – les études de TNAD montraient que seule la structure béton peut être conservée – pour en faire un établissement 3 étoiles de 38 chambres avec terrasses agrandies, restaurant sur le motu et piscine à débordement, salle de conférence, salle de sport et boutiques. La création d’une plage est également prévue.

Le projet est chiffré, dans l’arrêté du conseil des ministres daté du 5 juin portant agrément au titre des investissements indirects, à un peu moins de 980 millions de Francs. Ainsi, ce projet touristique peut bénéficier d’un crédit d’impôt pour investissement de 60%, soit 587,7 millions.

La date prévisionnelle d’achèvement du programme est prévue en janvier 2022.