Le collection Extinction Rébellion Fenua a installé samedi matin une « butte solidaire en permaculture » devant l’assemblée de la Polynésie française. Le message : planter pour assurer la sécurité alimentaire.

Une petite vingtaine de personnes s’étaient donné rendez-vous ce samedi matin devant l’assemblée pour installer une plate-bande de plantes vivrières. L’objectif, pour Extinction Rébellion Fenua : l’autonomie alimentaire, par la plantation d’arbres fruitiers dans les espaces publics et la création massive de jardins partagés.

« Plus de 80% des produits agroalimentaires présents sur le territoire sont importés, c’est un problème de sécurité publique », explique le collectif, pour qui il faut agir avant que la raréfaction des énergies fossiles et la crise climatique ne permette plus de s’en remettre aux importations pour nous alimenter.

« Nous dénonçons un manque d’ambition de notre gouvernement quant à l’atteinte de cet autonomie alimentaire dans les plus courts délais et dans une mobilisation des moyens du pays et des communes. » Une faille rendue évidente par le confinement, dit le collectif qui dénonce aussi les lacunes du schéma d’aménagement du Pays au regard de la construction de la sécurité alimentaire et de la nécessaire préservation de la nature. « Notre pays d’avenir doit être fertile et ombragé par les arbres, non stérile et brûlant par le goudron et le béton. Nous invitons la population à répandre l’abondance autour de chez eux, de planter dans leur jardin, au bord de route et à leur travail. Rendre disponible de la nourriture par tous est une étape importante pour libérer notre population de l’argent et de la pauvreté. »