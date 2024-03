Le Rautirare Festival est de retour

Après six ans d’absence, l’évènement multisports organisé par le Rautirare Surf Club revient pour une 11e édition, à partir de demain jeudi, et jusqu’à dimanche, sur la plage de Taharuu à Papara. Un joli plateau de sportifs est annoncé, alors qu’une discipline fait son apparition au programme : la lutte sur plage.

Il fallait remonter à 2018 pour retrouver la trace d’un Rautirare Festival. Et pour cause, la crise Covid a quelque peu ralenti les organisations du club éponyme, qui a beaucoup changé depuis. « C’est la onzième édition, mais on reprend tout juste et on essaye de repartir avec le nouveau bureau », précise le président du club Jocelyn Poulou, qui a succédé à Teva Zaveroni. « Les premiers adhérents du club sont maintenant passés à la gestion, on essaye à notre tour de faire ce qu’a fait Teva », ajoute le surfeur.

Cette année encore, le Rautirare Festival a inscrit plusieurs sports au programme. Du surf bien sûr, mais aussi du beach soccer, du stand-up paddle, du prone paddle et, nouveauté, le beach wrestling, de la lutte sur plage. « L’objectif est de faire sortir son adversaire du cercle ou lui faire poser le genou à terre », précise l’organisateur. Pas de foil en revanche, faute de temps.

Un programme varié qui s’inscrit dans l’ADN du club. « Beaucoup de disciplines sont représentées dans les statuts, puisque Teva a toujours fait plusieurs sports et nous a transmis ça : on a par exemple fait du jiujitsu, de la rame et même du paintball ». Une ouverture que les organisateurs « essayent de retranscrire pendant le festival ».

Jocelyn Poulou espère toucher entre 300 et 400 athlètes, « et le même nombre de spectateurs chaque jour ». Sans compter les scolaires, à qui la journée de demain jeudi est dédiée. Après la cérémonie d’ouverture, trois ateliers son prévus, autour de la sensibilisation à la consommation d’eau avec la Polynésienne des eaux, mais aussi de la prévention au tri sélectif avec Fenua Ma et enfin une initiation au beach soccer avec la Fédération tahitienne de football. Les compétitions se dérouleront les trois jours suivants, avec notamment Mihimana Braye en surf, Jason Dupuy en prone paddle, ou encore Georges Cronsteadt en SUP. Avec de nombreux lots en jeu, « même si ce n’est pas facile d’organiser quelque chose. On a pas réussi à proposer ce qu’on aurait aimé faire en prize money », concède l’organisateur. « Mais c’est déjà beaucoup pour nous, d’avoir pu configurer un festival comme il se doit ».