Le rhum polynésien mis à l’honneur au Salon de l’agriculture

La nouvelle édition du Salon international de l’agriculture est de retour du 25 février au 5 mars à Paris. Pour cette 59e édition, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire représentera « Tahiti et ses richesses ».

Du 25 février au 5 mars, la Polynésie sera présente au 59e salon de l’agriculture. Une édition placée sous le thème du « Vivant au quotidien ». La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et seize exposants représenteront le fenua à cet événement qui rassemble chaque année plus de 500 000 visiteurs. La CPAL présentera des produits made in fenua issus des filières de la vanille, du rhum et de la canne à sucre, de la cosmétique et du bien-être. La nouveauté 2023 : une vitrine dédiée aux rhums polynésiens. Pour le Syndicat de défense de l’indication géographique rhum agricole Polynésie française et le Pays, le but est de « mettre en valeur la qualité du savoir-faire des distilleries locales face aux rhums des Antilles et des outre-mer français. »

Durant le salon, aura lieu la 131e édition du Concours général agricole auquel vont participer les Polynésiens. Quatre distilleries locales présenteront 14 produits en catégories « rhums et punchs ». Sept producteurs de vanille sont aussi inscrits dans la catégorie « épices-vanilla tahitensis » avec sept produits proposés.

Le Salon de l’agriculture se tiendra du 25 février au 5 mars 2023 de 9h à 19h, au Parc d’exposition de la porte de Versailles (Paris).