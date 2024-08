Le roi des Maori, Tūheitia VII est décédé

Le peuple Maori de la monarchie Kīngitanga est en deuil, après le décès de son roi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII, ce jeudi à 69 ans, alors qu’il se remettait d’une opération cardiaque.

Le bureau du Kīngitanga a annoncé le décès de son roi, Tūheitia, septième souverain de cette monarchie fondée à 1858 en Nouvelle-Zélande. Un titre qu’il portait depuis le décès de sa mère, la reine Te Atairangikaahu, en 2006. D’après les autorités, le roi de 69 ans se remettait d’une opération cardiaque à l’hopital et est décédé paisiblement, entouré de son épouse et de leurs trois enfants. « La mort de Kiingi Tūheitia est un moment de grande tristesse pour les adeptes du Te Kiingitanga, du Maaoridom et de la nation tout entière », souligne le communiqué.

Comme le rappellent nos confrères de RNZ, « il a été à l’avant-garde des questions maories et a représenté les Kiingitanga lors de nombreux événements au fil des ans, notamment les funérailles du roi Taufa’ahau Tupou IV de Tonga en 2006 et le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à Londres en 2023″.