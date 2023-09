Le salon Made in Fenua revient du 3 au 5 octobre à Mamao

Pour cette 23e édition, la CCISM et ses partenaires vont rassembler 130 exposants sur le site du parc expo de Mamao. Les visiteurs pourront y découvrir un panel de produits locaux, mais aussi 18 créateurs de Wallis-et-Futuna, invités d’honneur de ce salon.

Le « Made in Fenua » à l’honneur. Comme chaque année depuis l’an 2000, la CCISM organise son grand salon en faveur des entreprises locales et artisans locaux. Bijouterie, vannerie, textile, maison, déco, art et puériculture, agroalimentaire, mais aussi services, découvertes et loisirs… les visiteurs auront, cette année encore, accès à la fine fleur de la production locale représentée par 130 exposants.

Wallis-et-Futuna invités d’honneur

Le désormais traditionnel concours des « meilleurs produits » va rassembler 18 créations (à découvrir ici) et 4 d’entre elles seront récompensées à l’issue d’un vote du public et d’un jury d’experts. À noter enfin que cette année les organisateurs ont décidé d’ouvrir le salon « aux savoir-faire du Pacifique ». Ils ont ainsi invité, pour la première fois, 18 exposants venant de Wallis-et-Futuna. Des convives que vous pourrez découvrir sur les stands du pavillon d’honneur. Pour plus de détails sur ce grand rendez-vous, restez branchés sur les ondes de Radio 1, ce vendredi à partir de 8 heures.