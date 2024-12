Le Néo-Zélandais Marcus Winter s’installe à partir de ce vendredi au Fare Pote’e du motu Ovini, à Faa’a, avec son spectacle Taipūrākau. Avec sa technique unique qui lui permet d’animer le sable, sa maitrise des instruments traditionnels et l’aide de Tepa Teuru, à la voix-off en français ou en reo, il emmènera le public dans l’épopée des grands navigateurs polynésiens et des contes et légendes du Pacifique.

« The Sandman ». C’est ainsi qu’est désormais connu Marcus Winter, à Aotearoa et bien au-delà. Voilà dix ans déjà qu’il a fait entrer dans le paysage culturel du Pacifique son art du dessin sur sable. Ou plutôt d’animation : sous ses gestes harmonieux, les grains prennent vie, deviennent des visages, des ciels étoilés, des monstres légendaires ou des waka qui, par un jeu de lumières, naviguent sous les yeux du public. Autant de tableaux en perpétuelle évolution et qui compte les exploits des navigateurs et héros polynésiens, retrace les grands mythes et l’histoire du Pacifique.

Car sa technique unique, associée à une grande maitrise des instruments traditionnels polynésiens, Marcus Winter a choisi de la mettre au service de sa culture, de ses ancêtres et de la promotion de Te ao Maori dans le monde entier. Pour la première fois, « The Sandman » s’arrête au fenua, à l’invitation de la Compagnie du Caméléon, pour dix jours de représentation de son spectacle Taipūrākau, contes et légendes du Pacifique. « Il faut s’attendre à un voyage incroyablement poétique, vraiment accessible à tous à partir de trois ans, et jusqu’aux plus grands, explique Louisa Temal, administratrice de la compagnie, qui était tombée sous le charme de l’artiste voilà deux ans, en Nouvelle-Zélande. Ça vient nous plonger dans des légendes qu’on connait déjà, ou dont on a pu entendre parler d’un petit peu loin. C’est mis en musique, c’est très beau, c’est très doux, et ça nous fait vraiment baigner dans le Pacifique. »

Pour adapter ce spectacle à succès au public tahitien, plusieurs traducteurs – Ena Manuireva, Raumata Tetuanui, Hoanui Mairau – se sont penchés sur les textes poétiques de Taipūrākau, qui sera présenté, suivant les soirées, en français surtitré en reo māʻohi, et en reo māʻohi surtitré en français. C’est Tepa Teuru qui prêtera sa voix au spectacle, accompagné de Keani Gay-Temal et Tekura Tracqui-Taimana.