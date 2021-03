Le SDIRAF appelle à la manifestation pour dénoncer les antivax

Le syndicat de défense des retraités actuels et futurs prépare une mobilisation le samedi 10 avril. Pour son président Émile Vernier, il s’agit de répondre aux « antivax », dont le discours, « agressif » et « basé sur de fausses informations », « perturbe la sortie de crise ». Il demande au contraire de rendre la vaccination obligatoire et de mettre en place au plus vite un passeport vaccinal.

« On ne peut pas laisser dire des choses comme ça ». Au Sdiraf, les sorties des militants anti-vaccin agacent depuis « un moment », et ses responsables jugent aujourd’hui qu’il est « plus que temps de réagir ». L’idée est d’appeler à la mobilisation le samedi 10 avril à Tarahoi pour au contraire, « soutenir et encourager » l’effort de vaccination anti-Covid au fenua. « Qu’on puisse être anti quelque chose, j’accepte, explique Émile Vernier, qui, effectivement, n’en est pas à sa première opposition. Mais faire de la propagande pour ça, ce n’est pas normal, c’est de l’irresponsabilité ».

Pour le passeport vaccinal, et même pour l’obligation

Car pour le président du syndicat de défense des retraités, aucun doute, s’opposer à la campagne de vaccination, c’est « perturber la sortie de crise ». La marche du 19 mars – anti-vaccin, mais aussi anti-masques, anti-5G et qui s’opposait plus largement aux mesures de restrictions sanitaires – avait rassemblé environ 120 personnes. Assez pour « menacer l’économie et la santé dans notre pays » ? C’est en tout cas ce que pense le membre du Cesec, qui estime que le « discours agressif de ces gens, particulièrement sur les réseaux sociaux » est « inadmissible » et « irresponsable » – un terme déjà employé, par exemple, par Édouard Fritch. Un des objectifs de la marche est de dénoncer les « fausses nouvelles » relayées par les « antivax ». Puces dans le vaccin, « hécatombe » après les injections, population cobaye… « Ce sont des informations qu’ils inventent de toute pièce et qu’on les laisse répandre comme si de rien n’était ».

Le Sdiraf va plus loin, en demandant une « vaccination obligatoire sauf contre-indication médicale ». « Pourquoi pas ? » interroge Emile Vernier, « il y a toujours eu des vaccins obligatoires, parce que les vaccins sauvent des milliers de vies ». Le président du syndicat, « vacciné il y a deux mois sans aucun problème », propose aussi de « ne pas rembourser les frais d’hospitalisation Covid de ceux qui refusent la vaccination ». “Ça coûte extrêmement cher à la collectivité, rappelle-t-il. Maintenant qu’on a un moyen efficace d’éviter d’avoir une forme grave du Covid, ce n’est pas à nous de payer pour ceux qui le refuse par idéologie ou par conspirationnisme« .

Rassembler la « majorité silencieuse »

Mais le collectif, qui va demander à être reçu par le président du Pays et le haut-commissaire, compte surtout exiger des autorités une campagne « plus rapide et mieux organisée », ainsi qu’un « discours plus clair sur la réouverture des frontières ». Pour le Sdiraf, tant qu’il n’est pas « prouvé que le vaccin protège complètement contre la transmission » (il est seulement établi que le vaccin réduit fortement les contaminations et protège contre le développement cas graves) il « faudra garder des mesures de contrôles stricte ». Quant au passeport vaccinal, il doit permettre « non seulement de voyager » depuis et vers le fenua, comme l’a déjà évoqué le président Édouard Fritch. Mais aussi, insiste le syndicat, « de reprendre petit à petit une vie normale » en conditionnant l’accès à certains lieux.

Reste à savoir si la mobilisation du 10 avril réunira autant que celle des « antivax ». Pour Émile Vernier, les chiffres de la vaccination – 23 450 personnes avaient déjà reçu une première dose ce matin – le prouvent : « il y a une majorité silencieuse qui subit les délires d’une minorité agissante ». « Il faut que les personnes autour de nous viennent montrer cette majorité, interpelle le responsable. Si chacun reste chez soi, qu’on laisse les autres dire n’importe quoi, notre pays est foutu ».