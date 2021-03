Aéroport de Tahiti-Faa’a : les arrivées domestiques prennent leurs aises au terminal international

L’arrivée des vols domestiques est transférée à l’arrivée internationale, à partir du 31 mars, vient d’annoncer ADT dans un communiqué. Les passagers des îles profiteront d’installations plus spacieuses et efficaces.

Il faut bien trouver du positif à la crise du Covid-19 qui ruine le secteur du tourisme et vide le grand hall de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. ADT a choisi justement de profiter de cet espace des arrivées internationales pour les arrivées domestiques. A partir du 31 mars, les passagers en provenance des îles sortiront désormais par la porte des arrivées internationales. Le premier vol à bénéficier de cette nouveauté sera le VT937 en provenance de Tubuai, dont l’arrivée est prévue à 12h50. « En dehors de toutes rotations de vols en provenance de l’international, l’arrivée B (plus connue et anciennement dénommée arrivée domestique) est transférée à l’arrivée A (plus connue et anciennement dénommée arrivée internationale) », annonce l’établissement. Les enregistrements et les embarquements des vols domestiques sont en revanche maintenus au terminal domestique.

L’optimisation des ressources aéroportuaires offre aux passagers plusieurs avantages : une salle de livraison bagages beaucoup plus spacieuse et au sein de laquelle la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes peut être largement respectée ; un carrousel de livraison bagages de standard international permettant un traitement de trois vols domestiques en simultané ; et un accueil dans un espace plus conséquent avec un accès à la boutique « Duty Paid » et aux services de l’immigration par un couloir réservé à cet effet.

Les personnes venues accueillir les voyageurs des îles sont invitées à se présenter à la sortie des vols internationaux.