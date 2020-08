Le secteur du tourisme croit en la reprise

L’Observatoire du tourisme, réuni jeudi par la ministre Nicole Bouteau, a tiré le bilan du premier mois de réouverture au tourisme international. Sur la période 15 juillet-15 août, une baisse de trafic de 70% par rapport à la même période en 2019. Le marché domestique, lui, a porté l’activité d’Air Tahiti, mais les taux d’occupation des hôtels ne dépassent pas 60%.

Dans un communiqué, le gouvernement réaffirme que « la stratégie de tests, de traçabilité et d’isolement en cas de détection d’un cas de covid fonctionne. Dans le contexte sanitaire que connait le Pays depuis la mi-août, Nicole Bouteau a rappelé que ce sont une dizaine de cas importés qui ont été détectés depuis le 15 juillet, grâce au dispositif mis en place, dont des touristes qui ont aussitôt été mis en isolement comme le prévoient les protocoles mis en place. Elle a réaffirmé que la multiplication récente des cas de Covid n’est pas due au tourisme mais à des clusters créés par des cas importés ‘résidents’ ».

Un bilan a également été tiré du premier mois de réouverture des flux touristiques internationaux, sur la base des données extraites de la plateforme Etis. Par rapport à 2019, la Polynésie voit la fréquentation touristique baisser de 70%.

Des touristes majoritairement français

A la date du 14 août, 10 345 voyageurs ont été enregistrés sur la plateforme ETIS, principalement des non-résidents, 4 769 d’origine française, 2 071 d’origine américaine et 687 de diverses origines. Les flux touristiques se concentrent principalement sur l’archipel de la société avec le triptyque Tahiti-Moorea-Bora Bora, Les atolls de Rangiroa, Fakarava et Tikehau bénéficient également de cette reprise.

Du côté du secteur aérien international, « le taux de remplissage moyen prévisionnel, toutes compagnies et lignes confondues oscille entre 40% et 50%. Malgré cette donnée, les compagnies estiment que la reprise est meilleure que ce qu’elles auraient pu espérer. »

Le marché local sauve les meubles

Quant au trafic aérien domestique, il s’affiche à 68% du trafic constaté en 2019. Le tourisme intérieur a bénéficié de la campagne de promotion mis en place par Air Tahiti et Tahiti Tourisme : 7 000 coupons (aller-simple) ont été vendus, « soit l’équivalent des ventes d’un salon du tourisme », pour des courts séjours de 3 à 4 jours. Des chiffres toutefois boostés par période de vacances scolaires.

« Les hôtels de Tahiti ont pour leur part des taux d’occupation qui varient entre 25 et 33%. Les hôtels de Moorea sont ceux qui s’en sortent le mieux avec environ 60% d’occupation, grâce notamment à l’apport des résidents le week-end. Les hôtels de Bora Bora et Tahaa sont entre les deux avec des occupations entre 35 et 50%. »

Le Salon du tourisme reporté à fin octobre ?

Si le traditionnel Salon du tourisme de début septembre va être transformé en salon virtuel du 7 au 16 septembre, « l’organisation d’un salon du tourisme dans un format classique est actuellement étudié pour la fin octobre si les conditions sanitaires le permettent. » Enfin, Nicole Bouteau a indiqué que « le Pays travaille sur l’évolution et la prorogation des dispositifs de sauvegarde des emplois » dans l’industrie touristique.

Une plateforme collaborative pour l’élaboration du tourisme de demain

Les travaux des professionnels du secteur touristique sur la stratégie quinquennale, interrompus en mars par la crise sanitaire, vont reprendre. Dans cette perspective, un site Internet dédié « Fariiraa Manihini 2025 », qui est une plateforme d’échange collaborative, a été créée. Elle sera accessible à tous via le lien www.fm25.pf à partir de début septembre.

Avec communiqué