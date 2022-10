Le sommet Tech4Islands s’installe à l’Interconti ce jeudi

Le sommet Tech4Islands débute demain à l’Interconti de Faa’a. Pour cette quatrième édition de l’ex-Digital festival, la French Tech Polynésie, association organisatrice, n’a pas changé d’objectif : structurer et promouvoir le tissu d’entreprises innovantes du fenua. À côté du « village » et de ses stands, de nombreuses « keynotes », « panel », ou « workshop » sont au programme pour créer l’échange entre les acteurs locaux et les invités internationaux.

La grand-messe polynésienne de l’innovation, qui n’avait pas eu lieu depuis 2019 fait son retour ce jeudi et vendredi à l’Intercontinental de Faa’a, puis samedi à la Polynesian Factory. Les deux premiers jours sont ouverts à tous, à condition de s’inscrire en ligne, et particulièrement aux entreprises, étudiants, administration, chercheurs et investisseurs, qui pourraient trouver dans les allées du « village » de la cocoteraie de futurs partenaires. Les start-ups polynésiennes, passées par l’incubateur Prism ou pas, seront bien là, mais ce sont aussi les invités internationaux qui sont attendus. Après plusieurs années de « maturation » du tissu d’entrepreneurs polynésiens, ils s’exprimeront sur les moyens de « concrétiser », de lever des fonds, de se développer et de conquérir des marchés. Heuira Itae-Tetaa, la présidente de la French Tech Polynésie était l’Invitée de la rédaction de Radio1 mardi :

Apprendre à se vendre, à « transformer l’essai », voilà un des objectifs, donc, de ce sommet subventionné à hauteur de 10 millions de francs par le pays. Mais avant de signer des contrats, les « startuppers » pourront être aiguillés par des acteurs confirmés du milieu. Représentants de sociétés spécialisées comme KiwiTech ou la division « startup » de Google, d’institutions, comme le Cnes, ou l’Adecal agence de développement de Nouvelle-Calédonie, qui envoie aussi une grosse délégation d’entreprises. Ou encore des entrepreneurs qui ont réussi leur pari, comme Florent Malbranche, qui était lui aussi sur notre plateau mardi. Le fondateur de Brigad, société qui propose depuis 2016 de connecter des « talents » dans l’hôtellerie, la restauration, le sanitaire ou le médico-social, avec des entreprises pour des missions courte durée, n’en est pas à son coup d’essai en matière d’entreprenariat.

Des idées, des talents… Et des financements

Pas de recette miracle pour réussir, explique-t-il, mais de la méthode, notamment sur la définition de son projet. « Certains confondent une passion et une startup », note le CEO, qui est né et a grandi en Polynésie. La condition de la réussite, c’est aussi un écosystème entrepreneurial favorable : des idées – « il y en a plein » en Polynésie – des talents – « il y en a et il faut continuer à attirer », dit-il – et des financements. C’est là que le bât blesse au fenua. Même si certaines institutions et entreprises, de la Sofidep à « Invest in Fenua », en passant par les banques de la place, accompagnent déjà les entrepreneurs innovants, il est encore difficile d’aller chercher des partenaires financier de plus grande envergure hors de la zone CFP. Et les tremplins, eux aussi, manquent à l’appel : les métropolitains, quand ils se lancent, « ont la chance d’avoir deux ans de soutien financier » au travers de l’assurance-chômage rappelle Florent Malbranche :

Florent Malbranche participera dès ce jeudi matin à une conférence intitulée « Faire émerger un écosystème innovant au milieu du pacifique, rêve ou réalité ? » et animera samedi un atelier sur la « preuve de concept », étape capitale entre la première idée et le premier client. Tout le programme du sommet est à retrouver en ligne. Toute l’interview est à retrouver en replay :