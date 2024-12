Le « Te Pari Swimrun », une course XXL programmée pour décembre 2025

La Fédération tahitienne de triathlon a dévoilé son calendrier de compétition 2025. Parmi les 18 courses au programme, le premier swimrun XXL de Polynésie – au moins 55 kilomètres – que le club Varua Swimrun cherche à organiser le long du fenua aihere, entre Tautira et Teahupo’o. Une épreuve dont le parcours et le dispositif de sécurité doivent encore être confirmés, mais qui a tout pour faire rêver les amateurs de longue distance, bien au-delà du fenua.

Sept triathlons, six swimruns, deux cross triathlons, deux raids multisports, un bike&run, un duathlon et un aquathlon. Disciplines associées oblige, c’est à nouveau un programme éclectique qui attend la Fédération tahitienne de triathlon en 2025. Il s’ouvre le 12 janvier, avec le swimrun de Tautira, « la course des rois » version S ou M, organisée par le jeune club Varua Swimrun. Suivra, le week-end suivant, le premier Raid multisport du VSOP XO, initialement prévu le 15 décembre mais reporté pour raison météo.

Parmi les grandes dates à retenir en 2025, le très populaire triathlon des entreprises est prévu, comme de coutume, le 1er mai. Le Tauati Ferry Swimrun, anciennement labelisé XTerra et repris par la MozTeam, est programmé au 25 mai. Par ailleurs, la Transtahitienne fait son retour en bike&run le 30 août avec le VSOP XO au guidon. Quand au cross triathlon XTerra, organisé par le même club avec Fenua Events, il est prévu les 18 et 19 octobre.

Côté championnats, on retrouvera ceux d’aquathlon le 11 mai et de triathlon le 8 juin. La sélection a également rendez-vous avec les Mini Jeux du Pacifique, entre fin juin et début juillet aux Palaos.

Au fenua aihere, une course de rêve qui reste à concrétiser

Mais c’est la fin de saison qui réserve une nouveauté. Entre le cross triathlon d’Atimaono, le 23 novembre, et le raid multisports, deuxième du nom, le 14 décembre, la fédération a calé une date pour un swimrun XXL, une dénomination qui concerne les courses de plus de 55 kilomètres. Non seulement c’est une première sur cette distance au fenua, mais surtout le parcours de cette course promet d’être atypique, puisqu’il s’agit du « Te Pari swimrun ».

Parmi les passionnés – il sont de plus en plus nombreux au fenua, où le swimrun connait un succès grandissant – le mot se passe depuis de longs mois sur ce projet de course, porté par Varua Swimrun. Et par un de ses adhérents en particulier : Richard Tuheiava, ancien sénateur, aujourd’hui fervent nageur et swimrunner quand il n’est pas directeur de cabinet d’Anthony Géros à l’assemblée. En juin dernier, il confiait au site spécialisé Swimrun France sa « vision », développée après avoir participé à une épreuve du circuit Otillö en Suisse : « créer une course qui relèverait de l’ultra-swimrun (70-75 Km), reliant les deux extrémités de la Presqu’île de Tahiti », au Te Pari, basée sur la légende du héros local “Honoura”, mettant à l’honneur les valeurs de préservation de la ressource naturelle (aires marines gérées, éco-gouvernance) de la population locale résidant à Teahupoo et à Tautira ». Les amateurs de balades le savent : la traversée de la côte sauvage du fenua aihere et des falaises du Te Pari constitue un parcours difficile, mais à la beauté exceptionnelle. Assez pour attirer des coureurs du monde entier, estiment les porteurs du projet. Assez aussi pour attirer une grande franchise : des contacts ont été pris pour rejoindre, à terme, le circuit des Ötillö Merit Races, qui donnerait, à l’image du label X Terra pour le trail ou le triathlon, un rayonnement international à l’épreuve.

À l’heure actuelle, toutefois, ni le parcours, ni d’éventuels partenariats ne sont confirmés. « Des éléments de sécurité » doivent être étudiés, glisse-t-on à la fédération tahitienne. Seule la date, le 7 décembre est bloquée. Au sein de Varua Swimrun, le club qui porte ce projet, on se dit pour l’instant concentré sur l’organisation de la « course des rois » du 12 janvier, qui, en ouvrant aux coureurs le lagon et les chemins autour de Tautira, a tout d’un amuse-gueule avant des aventures plus engagées.