Le Téléthon 2020 sous la coupe de la Covid-19

Le Téléthon 2020 se tiendra les 4 et 5 décembre. Une édition quelque peu perturbée par la pandémie mais pour autant, quelques opérations phares comme le standard 44 36 37 ou la vente de T-shirts sont maintenues.

Puisque « la maladie n’attend pas un contexte sanitaire plus favorable pour évoluer, nos enfants continuent à être malades » et qu’il « n’y a que la recherche qui puisse leur donner l’espoir de pouvoir évoluer vers un avenir meilleur », Serge Le Naour, coordinateur du Téléthon en Polynésie, incite les bonnes âmes à ouvrir leur cœur et surtout leur portemonnaie, pour qu’ils contribuent à hauteur de leurs moyens à soutenir la recherche et cela, les 4 et 5 décembre, dates de l’édition 2020 du Téléthon.

Une édition perturbée par la pandémie. «Ce sera une formule quelque peu dégradée, mais malgré tout on a gardé quelques opérations phares comme le standard téléphonique 44 36 37 installé à la mairie de Papeete, les 4 et 5 décembre et qui permettra aux personnes qui ne pourront se déplacer de verser des dons » assure Serge Le Naour.

Si 2019 avait permis de récolter 9 millions de Fcfp, Serge Le Naour ne s’attend évidemment pas à récolter la même somme pour l’édition 2020, mais l’important reste de récolter des fonds et surtout de parler de la maladie. « C’est pour cela que l’on a estimé qu’il fallait, même si c’est une formule dégradée, maintenir l’édition, et de garder espoir. »

