Cas positifs, sujets contacts… Combien de temps faut-il rester isolé ?

L’isolement des personnes contaminées ou potentiellement contaminées au coronavirus est au centre de la stratégie de lutte contre l’épidémie de Covid. Et pourtant les recommandations sanitaires n’ont pas toujours été claires sur le sujet. Le Dr Jérôme Debacre, attaché à la cellule Covid, rappelle les règles qui doivent être appliquées « sans exception ».

L’essentiel : Une personne dépistée positive doit s’isoler une semaine après son test et au moins deux jours après la disparition de ses symptômes

Une personne qui a eu un contact potentiellement contaminant avec un cas positif doit s’isoler une semaine et surveiller ses symptômes

Une personne qui fait un prélèvement Covid doit rester isolée jusqu’à l’annonce des résultats du test

Tester, tracer, isoler. Les trois mots reviennent comme un leitmotiv depuis le début de la crise. Et les autorités ne cessent d’assurer que tous les moyens sont affectés à ces objectifs. En fin de semaine dernière, le président du Pays a ainsi annoncé l’ouverture à tous de centres de dépistages pour « tester » rapidement les cas suspects. Dans le même temps, le Haussariat a rouvert sa plateforme d’appel qui viendra en soutien de la cellule Covid pour « tracer » les cas positifs. Reste donc l’isolement. Depuis la fin du confinement il n’existe plus d’outils légaux pour obliger les porteurs du virus à rester confinés chez eux. La quarantaine obligatoire des voyageurs, dernière forme de confinement obligatoire, a disparu avec la réouverture complète du ciel, à la mi-juillet. L’isolement des cas de Covid repose donc uniquement sur la « responsabilité individuelle », sans cesse invoquée par les élus comme la solution pour sortir de la crise.

Encore faut-il que ces recommandations soient claires et audibles. Or en ce qui concerne les durées d’isolement, elles n’ont jamais été mises au premier plan de la communication des autorités. Résultat : dans les familles ou dans les entreprises, les interrogations sont nombreuses, le doute favorisant, souvent, des décisions qui ne vont pas dans le sens de la sécurité sanitaire. « Quand on est un cas positif, on préconise un isolement d’une semaine après le test », clarifie le Dr Jérôme Debacre, attaché à la cellule Covid du Pays. Condition supplémentaire pour pouvoir mettre fin à cet isolement : « avoir passé au moins deux jours sans signes cliniques importants », notamment la fièvre, la grosse toux, les problèmes respiratoires. Le manque de goût et d’odorat, une fatigue ou une toux résiduelle ne le sont pas. Une dose de subjectivité qui n’aide pas à s’y retrouver. « La principale recommandation, c’est de contacter son médecin traitant ou le bureau de veille sanitaire, et de suivre leurs instructions », pointe-t-on du côté de la Direction de la santé.

Certains pourraient s’étonner – à raison – de cette durée d’une semaine, qui était plutôt de 15 jours en début d’épidémie. La recommandation a, en fait, évolué au fil des mois, au niveau national comme local, du fait d’une meilleure connaissance de la maladie (la contagiosité disparait « dans la majorité des cas » dans ce laps de temps) et des objectifs de reprises économiques, qui imposent de ne pas isoler les cas trop longtemps.

« Il y a cas contact et cas contact »

Les choses se compliquent pour les sujets contacts. Il s’agit des personnes qui ont été exposées au virus et qui peuvent donc développer une infection, après une phase d’incubation très variable (de trois jours à une vingtaine dans de très rares cas). Inutile, donc, de se faire dépister dès le lendemain d’un contact suspect. Il est conseillé de se diriger vers les centres de tests « à l’apparition de symptômes suspects », et de s’isoler en attendant. Sauf que certains contaminés au Covid-19, et c’est là une des caractéristiques du virus, ne développent jamais de symptômes tout en étant contagieux. Certains resteront dans le doute longtemps puisque la Polynésie, jusqu’à présent du moins, réserve les tests aux seuls cas symptomatiques. À la cellule Covid on rappelle que c’est la prudence qui doit l’emporter : si Jacques Raynal parlait récemment d’une « quinzaine de jours » d’isolement pour lever les doutes, la recommandation est bien de s’isoler une semaine après le dernier contact avec la personne contaminée.

Vu la quantité de contaminations observées au fenua ces dernières semaines, l’application stricte de cette règle résulterait en un quasi-confinement de la population. « C’est là qu’on demande à accentuer le télétravail », précisait vendredi Jacques Raynal. Dominique Sorain, lui, semblait appeler à appliquer la règle avec parcimonie : « Il y a cas contact et cas contact, tempérait-il. Si vous vivez avec un cas positif, vous êtes un cas contact avéré. Mais ça n’est pas parce que vous avez croisé quelqu’un 10 minutes en portant un masque que vous êtes cas contact ».



L’idée est en tout cas de surveiller ses symptômes et « de faire un test dès l’apparition des premiers signes cliniques, précise le Dr. Debacre, de manière à confirmer ou infirmer la contamination ». Si les tests antigéniques permettent désormais d’obtenir une réponse quasi-immédiate, la confirmation de la négativité du test peut prendre plusieurs jours. Toutes les personnes dépistées reçoivent désormais un SMS ou un appel pour annoncer les résultats. En les attendant, il convient de rester isolé, rappelle le médecin de la cellule Covid. Cet isolement consiste, bien sûr, en un confinement à la maison, mais aussi par une pratique des gestes barrières à l’intérieur du foyer, « pour protéger le reste de la famille ».