Le Terevau n’embarquera plus les élèves de Moorea gratuitement

La société Terevau a annoncé qu’elle n’assurerait plus les transferts gratuits des scolaires entre Moorea et Tahiti. Un service offert depuis la rentrée d’août face aux problèmes d’horaires rencontrés par certains élèves sur Aremiti et Vaeara’i, seules compagnies conventionnées avec la DGEE. Son directeur pointe que le Terevau a agi sans concertation tout au long de ce dossier.

À l’avant-veille de la reprise des cours, la société Terevau a annoncé via un post Facebook, qu’elle arrêtait le transport scolaire gratuit des élèves entre Tahiti et Moorea. Le transporteur avait décidé en août dernier de faire traverser à ses propres frais, certains élèves de l’île sœur. Une décision prise sans concertation avec les autorités, alors que certaines familles se plaignaient des horaires pas toujours adaptés proposés par les deux autres compagnies, qui bénéficient elles d’un marché public annuel lancé par la DGEE. Un appel auquel la société Terevau n’aurait pas répondu, selon la direction de l’éducation, et qui se chiffre à 125 millions de francs. « Pour une telle somme d’argent, on se doit de prendre des précautions. Nous fonctionnons avec des appels à la concurrence qui sont totalement transparents », explique Eric Tournier, directeur général de l’éducation et de l’enseignement.

Les élèves – surtout ceux de la zone urbaine – , qui se voyaient proposer, grâce au Terevau, une navette à des horaires moins contraignant risque de devoir chambouler leurs habitudes, s’ils souhaitent pouvoir continuer de faire la traversée gratuitement. Pour la DGEE, pas question de relancer un marché – ce serait légalement « impossible » – d’autant que l’annonce du Terevau « n’a pas d’impact » sur l’acheminement des scolaires. « Ce qui compte, c’est que tous les élèves qui ont à prendre le bateau entre Moorea et Tahiti peuvent le faire gratuitement », conclut le directeur général de l’éducation et de l’enseignement.