Alerte au bulbul à Nuku Hiva

Quatre bulbuls ont été aperçus à Nuku Hiva où aucun n’avait été vu depuis deux ans. Si le message a été relayé à la population c’est que ces oiseaux très invasifs représentent un risque pour les espèces endémiques des Marquises et le reste de l’environnement. La consigne : les signaler ou mieux, les exterminer.

Ils sont vus d’un mauvais œil pour leur attitude agressive envers d’autres oiseaux : les bulbuls à ventre rouge ou Pycnonotus cafer menacent l’île de Nuku Hiva. Quatre individus ont été repérés au niveau du « col de la baie Haaotupa/Collet à Taiohae » indique le poste de la page facebook « Te ‘eo ». C’est Jacques Iakopo Pelleau, son administrateur, qui lance l’alerte après avoir été averti par un ancien élève. Il est lui-même retraité de l’éducation nationale et n’a pas réussi à retrouver les spécimens pour les « flinguer ». Contactée, l’association Manu SOP confirme que l’extermination de ces oiseaux est recommandée. Non seulement l’espèce ne présente « aucun intérêt » pour l’environnement local mais elle le met en danger « À ce stade il est encore temps de préserver l’île en les exterminant ».

Combattants farouches et mangeurs d’abeilles

Le bulbul à ventre rouge est classé par l’UICN parmi les 100 espèces les plus invasives de la planète. Introduits dans les années 1970 en Polynésie, ils sont présents sur les îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea et Bora Bora. Ils menacent également l’île de Ua pou où ils ont été aperçus pour la première fois en 2019 pendant le festival des Marquises. Il s’agit d’une espèce transportée à l’origine « pour faire des combats là où les combats de coqs étaient interdits », qui s’est propagée et qui garde un caractère très agressif envers d’autres oiseaux voire d’autres animaux. Plusieurs témoignages en décrivent perchés à l’entrée de ruches attendant que les abeilles passent pour les manger une à une. Cette espèce transporte également des maladies – variole et malaria aviaires – qui sont particulièrement dangereuses pour les espèces endémiques des îles telles que les komako et les kukupa dans ce cas précis à Nuku hiva. Les bulbuls représentent également un risque pour les plantations locales, se nourrissant de fruits et de légumes.