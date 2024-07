[MàJ] LÉGISLATIVES : Le Nouveau Front populaire en tête devant le camp présidentiel, le RN en 3e position

Aucun expert n’avait prévu le résultat des législatives : le Nouveau Front populaire obtient une majorité relative avec 182 sièges, le camp présidentiel 168 sièges, tandis que le Rassemblement national arrive en troisième position avec 143 sièges, y compris avec les voix des partisans d’Eric Ciotti. Pas de majorité absolue, donc, et toujours une grande incertitude sur le prochain Premier ministre et la composition de son gouvernement.

C’est une claque pour le Rassemblement national et son allié Eric Ciotti, dissident des Républicains, qui selon le dernier décompte du ministère de l’Intérieur obtiennent 143 sièges dont 17 pour les partisans d’Eric CIotti, soit lu score inférieur à la fourchette la plus basse des estimations faites après le premier tour. Quelque soient les scénarios de cohabitation, s’il renforce son groupe à l’Assemblée nationale où il avait 88 sièges dans la précédente mandature, le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella est hors jeu et n’accèdera pas au prochain gouvernement. Il pâtit de la coalition des partis de gauche dans le Nouveau Front populaire et du « front républicain » qui a provoqué 218 désistements de candidats de gauche et de candidats du camp présidentiel – comme Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer – en faveur du mieux placé dans les circonscriptions qui risquaient de passer au Rassemblement national.

Le Nouveau Front populaire (LFI, PS, Écologistes et PC), avec 182 sièges, devient le groupe le plus important de cette XVIIe législature de la Ve République, et renforce ainsi de 31 sièges l’effectif anciennement comptabilisé sous l’appellation Nupes. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a déclaré dès dimanche soir que le Président de la République avait « le devoir d’appeler le Nouveau Front populaire à gouverner », sans toutefois, comme il l’avait fait durant la campagne, se proposer pour le poste.

Ensemble, le camp présidentiel qui rassemble Renaissance, le Modem et Horizons, et qui a bénéficié du soutien de l’UDI, obtient 168 sièges, contre 250 dans la précédente législature.

Avec un taux de participation de plus de 66,6%, les électeurs ne s’étaient pas autant mobilisés depuis les élections législatives de 1997. Il faut souligner que le premier tour n’avait permis d’élire que 76 candidats, 39 pour le RN, 32 pour le NFP et 2 pour le camp présidentiel.

Reste à présent à matérialiser ces résultats dans des groupes constitués à l’Assemblée nationale : ce sera lundi 18 juillet, et d’ici là les discussions iront bon train.

Gabriel Attal démissionne lundi matin, mais pourrait rester à Matignon quelque temps Le Premier ministre Gabriel Attal dépose sa démission au Président de la République ce lundi matin, ainsi qu’il est d’usage, a-t-il rapidement annoncé dimanche soir. Il a également déclaré être prêt à assumer ses fonctions « aussi longtemps que le devoir l’exigera », c’est-à-dire jusqu’à ce qu’Emmanuel Macron nomme un Premier ministre et le charge de composer un gouvernement. Car l’Élysée faisait savoir que le Président attendait de connaître la « structuration » de la nouvelle Assemblée pour nommer celui qui sera chargé de former le prochain gouvernement. Il n’est pas exclu que cette nomination attende la fin des Jeux Olympiques.