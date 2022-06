Législatives : Les horaires d’ouvertures des bureaux de vote

Le Haut-Commissariat communique les heures d’ouverture des bureaux de vote pour le second tour des législatives, qui a lieu ce samedi 18 juin. Comme pour le premier tour, les bureaux ouvriront leurs portes à 8h et les fermeront à 18h. Néanmoins, quelques communes ont de nouveau obtenu une extension sur leurs heures de vote. Ainsi, les communes de Punaauia et de Faa’a ouvriront leurs bureaux jusqu’à 20h tandis que dans les Iles Sous-le-Vent, la plupart des bureaux seront ouverts jusqu’à 19h, tout comme dans certaines îles des Marquises, des Gambier ou des Australes.