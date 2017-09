Les 3 cascades et le trou du souffleur font peau neuve

Les sites des 3 cascades et du trou du souffleur avaient beaucoup souffert des intempéries. Les deux sites ont bénéficié d’importants travaux à hauteur de 170 millions de Fcfp.

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a inauguré les sites rénovés des Trois Cascades et du Trou du souffleur, vendredi après-midi, à Tiarei, en présence également du ministre de l’Equipement, Luc Faatau, et des élus de la commune de Hitiaa O Te Ra. Les travaux ont consisté principalement à redonner à ces deux sites, des accès plus faciles pour les visiteurs.

Pour le site du Trou du Souffleur, l’ensemble des travaux de réaménagement a été de 160 millions Fcfp. Les travaux d’aménagement paysagers à l’entrée du site, du parking pour les visiteurs et du point de vue, avaient d’abord été entrepris en 2015. Le réaménagement de la promenade paysagère et du point de vue du Trou du souffleur, avaient ensuite été entrepris après les intempéries et la forte houle de février 2016. La construction de deux boutiques a été réalisée cette année.

Le site des 3 Cascades a, pour sa part, été particulièrement touché par les intempéries entre 2015 et 2017, provoquant la destruction partielle d’une grande partie des cheminements piétons.Suite aux intempéries de janvier dernier, il y a ainsi eu de nouveaux dégâts, encore plus importants qu’en 2015, rendant le chemin menant à la 1ère cascade impraticable et le bassin non sécurisé. Des travaux de réparation ont été réalisés sur le chemin d’accès, avec également la mise en place de système d’évacuation des eaux pluviales.Le montant de ces travaux pour la reconstruction de l’accès à la 1ère cascade a été de 10 millions Fcfp.

Des études et travaux sont prévus prochainement sur les cascades 2 et 3 afin de rendre de nouveau possible l’accès.Le projet prévoit la mise en place de passerelles suspendues, la mise en place d’écrans pare-pierres et la sécurisation de la plateforme « point de vue ».