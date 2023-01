Les 3 épreuves locales du label XTerra reviennent en 2023

Les inscriptions aux 3 épreuves du XTerra Tahiti 2023 sont ouvertes depuis lundi.

Comme chaque année le VSPO Mozteam prévoit trois épreuves XTerra. Cette année, les organisateurs ont fait le choix d’ouvrir en simultané les inscriptions aux trois événements. Vous pouvez donc d’ores et déjà vous inscrire à ces épreuves qualificatives pour les mondiaux du circuit XTerra. La première rencontre est prévue le 21 mai, avec l’épreuve du Swimrun. Au programme de cette première rencontre basée sur le partage, la convivialité et l’esprit d’équipe, deux courses en binôme. Une épreuve XL, qui consiste à parcourir un total de 7 km de natation et 29 km à pied et une épreuve L avec 2,5 km de nage et 10 km de course à pied.

5 trails sur un week-end

La deuxième grande rencontre inscrite au calendrier du club de Moorea, le XTerra Trail, qui propose au total 5 courses ( 50 km, 21 km, 10 km, 3 km et 1 km), aura lieu les 27 et 28 mai. Les deux épreuves du XTerra Triathlon sont quant à elles prévues les 21 et 22 octobre prochain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à un mois avant les événements dans la limite des places disponibles.

