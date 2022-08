Les bikers mettent la gomme pour la bonne cause

L’association Tahiti Biker organisait ce samedi, avec l’Association des officiers-mariniers en retraite et veuves de Polynésie, une opération caritative au bénéfice de l’association Papa nui qui s’occupe d’enfants porteurs de trisomie 21. Après une séquence exposition aux jardins de Paofai et une balade, les motards se sont retrouvés pour un repas, un concert de Pepena, et une démonstration de puissance de leurs engins.

Au moins deux malles de tota, ces petites pièces qui seront bientôt hors circulation : c’est le bilan, qui reste encore à chiffrer, de la collecte menée par Tahiti Biker ce samedi. La journée a commencé par une exposition des engins aux jardins de Paofai, où sont venus les enfants du centre Papa nui, suivie d’une balade de Punaauia à Mahina.

Puis les motards se sont retrouvés à la brasserie Hoa pour un repas, et un concert de Pepena, qui a terminé son set par une reprise de Highway to Hell d’AC/DC, public oblige.

Une fois restaurés, l’auto-école Live proposait un petit parcours pour faire gagner des lots, et les plus passionnés se sont dirigés vers Speed Motors pour une démonstration de puissance sur un banc d’essai.