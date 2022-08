Journée internationale de la boxe : Tauhiti Nena espère récupérer la délégation de service public avant les Jeux

Pour fêter la Journée internationale de la boxe, Tauhiti Nena, président de la Fédération océanienne de boxe et de la Polynesian Boxing Association, organisait ce samedi plusieurs événements à travers la Polynésie. Mais à l’approche des grands rendez-vous internationaux, Tauhiti Nena rappelle que la boxe polynésienne est toujours troublée par la question de la délégation de service public.

Six clubs étaient rassemblés à la salle de Tefana ce samedi matin, et des rencontres similaires étaient organisées à Tautira et dans chacune des Îles Sous-le-Vent, ainsi qu’à Hiva Oa. Les jeunes boxeurs et boxeuses se sont entraînés et livrés à quelques combats amicaux.

Mais Tauhiti Nena avait aussi une bonne nouvelle à annoncer : « Ça va faire 5 mois que, avec le président de la Fédération internationale Umar Kremlev, le président du Conseil des jeux du Pacifique Sud Vidhya Lakhan et le président du Comité olympique océanien Robin Mitchell, nous travaillons pour qu’aux prochains Jeux du Pacifique qui se dérouleront fin novembre 2023 aux îles Salomon, le médaillé d’or en boxe sera directement qualifié pour les JO de Paris2024. »

La guerre des fédérations toujours pas terminée

En revanche, il continue de demander au Pays de régulariser la situation de la boxe polynésienne : en 2016 le gouvernement avait retiré sa délégation à la Fédération polynésienne de boxe qu’il présidait au profit de la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française (FBAPF) présidée par Ismaël Tahiata. C’est ainsi qu’il avait créé la Polynesian Boxing Association, qui est reconnue au niveau international mais pas local. Tauhiti Nena revendique une quarantaine de clubs, dont Tefana, et environ 800 licenciés.

Mais Tauhiti Nena croit savoir que les choses seront bientôt clarifiées, au moins au niveau national : « le président de la Fédération française lui-même m’a confirmé qu’il ne va pas renouveler la convention avec la fédération qui a la délégation de service public, parce qu’il est persuadé que c’est politique. »

Faute d’un nouvel accord avant novembre 2023, Tauhiti Nena prévoit de renouveler le dispositif qu’on avait connu au Vanuatu en 2017 : « pour les Jeux du Pacifique, les Polynésiens qui voudront participer seront issus de ma fédération, affirme-t-il. S’ils (le gouvernement, ndr) ne veulent pas, on va hisser le drapeau océanien. »

La boxe féminine océanienne a « plus de chances de médailles »

Edith Tavanae, multi-championne de Polynésie et championne de France, était présente ce samedi. Elle a repris l’entraînement récemment. « Au niveau de la boxe féminine, la fédération internationale a décidé de mettre l’accent sur les femmes, et d’ailleurs le bureau doit respecter la parité, explique Tauhiti Nena. Au niveau des Jeux Olympiques, il y a aussi une demande d’intégrer les femmes. Avant il y avait 12 catégories d’hommes et 2 ou 3 catégories de femmes, mais pour les prochains Jeux olympiques il y aura 8 catégories pour les hommes et 7 catégories pour les femmes. Comme c’est plus nouveau pour les femmes, elles ont plus de chances d’y arriver. Je pense que l’Océanie a plus de chances d’obtenir des médailles par le biais des femmes. »