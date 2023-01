Les cartoons M&M mis à la retraite à cause de la droite américaine

La société Mars Inc., fabricant des M&Ms, vient d’annoncer qu’elle mettait ses personnages en retraite. La décision fait suite à une polémique au ras des pâquerettes lancée par Tucker Carlson, le chroniqueur de la chaîne conservatrice Fox News. L’entreprise annonce dans la foulée que le prochain porte-parole des M&Ms sera la comédienne Maya Rudolph, connue pour ses prises de position progressistes.

Porte-paroles depuis les années 90 de M&M, les petits personnages en forme de bonbons vont disparaître du panorama publicitaire, vient d’annoncer la maison-mère, Mars Inc.

L’an dernier, la société avait modernisé les personnages pour donner une image plus « inclusive ». Parmi les changements, une demoiselle M&M verte avait troqué ses bottes à talons contre des baskets. Le chroniqueur conservateur de Fox News, Tucker Carlson, qui voit du wokisme partout, s’était plaint qu’elle était « moins sexy » et supposait qu’elle était donc « lesbienne ». La semaine dernière, il était revenu à la charge, traitant d’obèse une autre demoiselle M&M figurant sur un emballage. Le débat avait gagné les réseaux sociaux, moquant Tucker Carlson pour sa « masculinité fragile » et sa « mesquinerie pathologique ».

Ce lundi, M&M annonce que « la bien-aimée Maya Rudolph » serait désormais le visage de la marque : « Amérique, il faut qu’on parle. Au cours de l’année écoulée nous avions fait des changements sur nos bonbons porte-parole. Nous n’étions même pas sûrs que quiconque s’en apercevrait. Et nous ne pensions surtout pas que ça allait casser Internet. Mais ça y est, on a compris – même les chaussures d’un bonbon peuvent diviser, ce qui était la dernière chose que M&M voulait puisque notre truc, c’est de rassembler les gens. »

La comédienne Maya Rudolph, révélée par la célèbre émission humoristique Saturday Night Live, ne fait pas mystère de son opposition au parti républicain. Elle est aussi afro-américaine par sa mère, et d’origine juive par son père : les internautes américains ont salué cette décision qu’ils voient comme un pied de nez aux conservateurs. La nouvelle porte-parole de M&M fera ses débuts dans un spot télé avant le Superbowl, le 12 février prochain.