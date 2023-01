Damien Troquenet et Lauriane Bisch aux mondiaux de cross-country

Les deux coureurs qui se sont classés en décembre dernier parmi les meilleurs sur l’épreuve locale, s’envoleront pour Bathurst en Australie. Ils s’aligneront sur l’épreuve du 10km et affronteront les meilleurs coureurs du globe sur cette discipline.

Cette année, deux coureurs locaux représenteront le fenua aux championnats du monde de cross-country. Invités par l’International Association of Athletics Federations, Damien Troquenet et Lauriane Bisch vont tenter de faire briller au maximum le drapeau polynésien jusqu’en Australie. Les deux athlètes, qui se sont qualifiés au terme de l’épreuve de cross country locale qui a eu lieu le 3 décembre dernier, s’envoleront pour Bathurst le 13 février prochain et s’aligneront sur le 10km des mondiaux le 18 février. Pour le sociétaire du VSOP Mozteam, Damien Troquenet, qui affichait un chrono de 37’42 » sur l’épreuve locale, il s’agit surtout d’une expérience supplémentaire avant les prochains Jeux du Pacifique.

Organisée tous les deux ans, cette 44e édition des mondiaux de cross-country était prévue l’an dernier, mais les restrictions de voyage dues à la crise sanitaire avaient poussé les organisateurs à la reporter. Cette année, ils seront donc près de 550 athlètes, venus de plus de 60 pays, à s’aligner sur les cinq épreuves programmées. La dernière édition des championnats du monde de cross-country avait eu lieu en 2019 à Aarhus, au Danemark.