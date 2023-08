« Les Cavaliers » déboulent sur la scène du Grand théâtre les 1er et 2 septembre. Une adaptation surprenante, inventive, poétique et musicale, qui transporte le spectateur dans l’Afghanistan des années 50 pour illustrer des valeurs universelles et intemporelles. C’est à la Compagnie du Caméleon qu’on doit la venue à Papeete de ce spectacle, récompensé par un Molière en 2016.

Éric Bouvron a le voyage et la découverte dans le sang : « Tout est merveilleux, où qu’on aille ». Franco-grec, élevé en Afrique du Sud, il a transformé ses voyages, et ses rencontres, en spectacles ou en documentaires : les Bushmen de Namibie, les Inuits du Groenland, la Grèce pour une adaptation de Zorba, ou encore les États-Unis pour retracer la vie de Maya Angelou. Cette fois, pour retrouver l’âme de Kessel, c’est en Ouzbékistan qu’il s’est rendu, l’Afghanistan où se déroule l’action du roman étant fermé aux visiteurs étrangers. Les thèmes de l’œuvre de Kessel, pour lui, sont « les rapports père-fils, l’orgueil, les ambitions, et surtout des valeurs, des valeurs qu’on a perdues. »

Il vient du one-man show, qui lui a appris le pouvoir de la suggestion pour dépasser les contraintes physiques de la scène de théâtre. « J’essaie de trouver les codes pour faire voyager le spectateur. L’outil le plus fort qu’on a, comme être humain, c’est l’imaginaire », dit Éric Bouvron.

Eric Bouvron parvient à recréer l’épopée d’Ouroz, le héros du roman, avec trois comédiens (dont lui-même), deux tabourets, un rideau, un coussin, et avec l’univers sonore, « saisissant et envoûtant », de Khalid K., qui a composé la musique originale du spectacle et évolue aussi sur scène. « Créateur de paysages sonores » – Khalid K. est tout à la fois musicien, conteur et comédien, et ses spectacles solo – Bienvenue dans ma tête, Le Tour du monde en 80 voix – ont eux aussi séduit les spectateurs et la critique. Entre le texte de Kessel et l’univers minimaliste d’Éric Bouvron, « je suis comme à la maison », dit-il.

