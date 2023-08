Les Tiki Toa battent les Salomon 10 – 3 et valident leur ticket pour la finale

Après avoir écrasé les Tonga hier (26 – 3), la sélection tahitienne de beach soccer a confirmé sa bonne forme ce mercredi au deuxième tour de la Coupe des nations OFC. Face à un adversaire plus coriace, les Salomon, les Tiki Toa ont maitrisé le match de bout en bout, inscrivant 10 buts et n’en encaissant que trois, dans une probable répétition de la finale de samedi. Les hommes de Raimana Li Fung Kuee sont d’ores et déjà qualifiés. Salomon devra valider son ticket demain, à partir de 14 heures face aux Tonga. Tahiti sera ensuite opposé, à 16 heures, à Fidji qui a battu Tonga 21 à 3 un peu plus tôt dans la journée.

Plus d’informations à venir…