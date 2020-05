Les cavistes libérés des restrictions de vente

Par arrêté publié ce vendredi, le conseil des ministres autorise les cavistes à reprendre « le régime normal des heures d’ouverture ».

En application de l’annonce faite mercredi par le président du Pays, l’arrêté sur les mesures temporaires d’autorisation de la vente à emporter de boissons alcoolisées à été modifié. Il ne concerne plus, désormais, « les commerces de détail des boissons en magasin spécialisé, qui relèvent du régime normal des heures d’ouverture (…) ».

Il est donc désormais possible d’aller choisir ses boissons dans ces magasins spécialisés, non seulement du lundi au jeudi, mais également le vendredi, le samedi et le dimanche matin (hors jours fériés) jusqu’à leur heure de fermeture habituelle.

Les grandes surfaces et les magasins d’alimentation générale restent soumis à la limitation de jours et d’horaires, soit des ventes autorisées uniquement du lundi au jeudi, de 8 heures à 18 heures.