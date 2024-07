Les conditions d’accès à Teahupo’o allégées jusqu’à vendredi

Le Haut-Commissariat et Paris 2024 annoncent des ajustements temporaires des règles d’accès et des horaires d’ouverture du PK0, afin de mieux répondre aux besoins du public pendant la période des entraînements. Depuis ce mardi midi, et jusqu’au vendredi 26 juillet inclus, les snacks et restaurants de Teahupo’o sont de nouveaux accessibles au public. Pour les clients de ces établissements, 50 places de parking ont été mises à disposition. En concertation avec Paris 2024, l’accès libre au PK0 a également été prolongé d’une heure, permettant désormais une ouverture de 17 heures à 6 heures du matin.

Ces décisions font suite aux nombreuses préoccupations exprimées par les commerçants et prestataires de la zone depuis samedi. Attention toutefois, les règles d’accès au site de la pointe Fare Mahora, au-delà de la passerelle de Teahupo’o, restent inchangées. Il est toujours nécessaire de posséder un laissez-passer, un macaron ou une accréditation pour accéder au site de compétition. Ces adaptations visent à garantir un meilleur équilibre entre les besoins des visiteurs et ceux des commerçants locaux, tout en maintenant la sécurité et l’organisation optimale de l’événement Paris 2024.