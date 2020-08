Les confessions religieuses relais des bons gestes anti-covid

Comme annoncé lundi après-midi lors de leur conférence de presse, le président du Pays Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont reçu mardi les représentants des confessions religieuses afin de leur rappeler leur importance dans la diffusion des messages de prévention. Les représentants religieux doivent transmettre de nouvelles propositions de mesures pour lutter contre la diffusion du covid-19.

Limiter le nombre de participants aux offices, communiquer sur les gestes barrières et les faire appliquer, encadrer les mariages, baptêmes et funérailles… Des mesures déjà mises en place par les différentes confessions religieuses polynésiennes réunies mardi autour d’Édouard Fritch et de Dominique Sorain. Les autorités tenaient en effet à rappeler l’intérêt de travailler avec les églises dans le combat contre la propagation du virus, mais aussi de rassurer quant à la stratégie de limitation des rassemblements et du renforcement du port du masque dans les espaces publics à forte fréquentation : la fermeture des lieux de culte n’est pas une option envisagée par les autorités.

Cependant, les responsables religieux tiennent un rôle important dans la diffusion des bonnes pratiques à l’église mais aussi au domicile. Ces derniers ce sont d’ailleurs engagés à poursuivre le travail de recherche de nouvelles mesures de lutte. Des propositions doivent être faites aux autorités du Pays et de l’Etat dans les prochains jours.