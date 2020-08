Le Conservatoire ouvre une antenne à Moorea

Bonne nouvelle pour les habitants de l’île sœur, le Conservatoire artistique de Polynésie (CAPF) a décidé d’ouvrir une antenne de sa section des arts traditionnels à Teavaro.

‘Ori vahine avec la médaillée d’or du CAPF et meilleure danseuse du Heiva, Hinavai Raveino, himene avec Mike Teissier, ‘ori tane avec Francky Tehiva, et enfin ukulele avec Hans Faatauira et Tiheni Ena, voici le programme des cours qui seront dispensés très prochainement au sein de l’école primaire de Teavaro à Moorea. Le Conservatoire artistique se délocalise ainsi de Tipaerui à Moorea les mercredi et vendredi après-midi pour diffuser les arts traditionnels. Le CAPF a d’ailleurs étroitement collaboré avec les équipes pédagogiques de l’école, puisque les élèves bénéficieront de ces cours de 12h30 à 15h30. Le public sera quand à lui accueilli de 15h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 15 ans, et de 16h30 à 17h30 pour les adolescents et les adultes.

Les inscriptions sont ouvertes ce vendredi à partir de midi auprès de Hinavai Raveino à l’école de Teavaro. Vous pouvez également la joindre au 87 74 23 94 ou par mail à [email protected]