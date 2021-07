Les employeurs ne peuvent pas faire de chantage au vaccin, rappelle A Ti’a I Mua

Dans un communiqué diffusé ce matin, suite à des signalements, A Ti’a I Mua rappelle que les employeurs ne peuvent imposer la vaccination, même si elle se positionne en faveur du vaccin.

La centrale syndicale affirme bien que le vaccin est le meilleur moyen de lutter contre le covid et encourage les salariés à se faire vacciner, mais elle rappelle également que les employeurs ne peuvent pas réclamer de certificat de vaccination à leurs salariés ni imposer de sanctions à ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner.

Le communiqué de A Ti’a I Mua débute par un rappel : l’épidémie de covid-19 « est loin d’être derrière nous » et « pourrait avoir des conséquences graves en termes de malades et pour l’économie. Les trésoreries de la CPS et du Pays sont exsangues et ne pourront pas longtemps supporter de nouvelles suppressions d’emploi liées à de nouvelles restrictions sanitaires ».

Le syndicat « encourage vivement les salariés à aller se faire vacciner tout en restant libres de leur choix ». C’est pour A Ti’a I Mua « le meilleur moyen de lutter contre l’épidémie dans l’état actuel des connaissances. »

En revanche, « il a été porté à notre connaissance que certains employeurs réclamaient un certificat de vaccination à leurs salariés », écrit la centrale, qui rappelle que « cette information relève du secret médical strictement protégé par la loi ». Elle invite les salariés qui seraient sanctionnés pour non-vaccination à se tourner vers leurs organisations syndicales pour engager des poursuites contres ces employeurs.