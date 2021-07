Surf aux J.O. de Tokyo : ça commence samedi

Les toutes premières épreuves de surf des Jeux Olympiques commenceront entre le 24 et le 27 juillet selon les conditions météo, et se poursuivront sur 4 jours. Elles auront lieu à Tsurigasaki Beach, à environ 1h30 du village olympique de Tokyo. Michel Bourez, seul Tahitien à participer, a commencé l’entraînement avec ses trois coéquipiers français. Au premier tour chez les Français, les hommes passeront en 2e et 5e série et les femmes en séries 3 et 4. Toutes les épreuves se déroulant à huis clos, elles seront retransmises en direct à la télévision.

Pour les téléspectateurs de Tahiti, les premier et deuxième tours des épreuves de surf auront lieu le samedi 24 de 12 heures à 21h20 (heure de Tahiti). Le troisième tour aura lieu le dimanche 25 de 12 heures à 21h40. Par la suite, les quarts de finale et la demi-finale se tiendront le lundi 26 de 12 heures à 19h20. Polynésie La 1ère, diffuseur officiel des JO en Polynésie, assure la couverture de l’ensemble des Jeux. Pour conclure les épreuves de surf, les médailles olympiques seront disputées au plus tôt le mardi 27 juillet (de 13 heures à 16h35 pour Tahiti).

Des prévisions positives

Les quatre Français sont à l’aise sur leurs nouvelles planches, adaptées aux conditions du Japon et les petites vagues de Chiba. Celles-ci devraient laisser la place à des conditions qui permettent de meilleurs démonstrations. Le passage de deux typhons a été annoncé au large du Sud du Japon, dont les effets devraient être ressentis à Chiba samedi ou dimanche. Des prévisions prometteuses selon Michel Bourez qui déclare « l’impossible est en train de se produire. Je vais avoir plus de chance pour m’illustrer dans de vraies vagues. »