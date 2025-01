Les extras sont des employés comme les autres

« Nul n’est censé ignorer la loi ». Le tribunal administratif a débouté une directrice de discothèque qui soutenait que les embauches d’extras n’étaient pas soumises aux obligations habituelles du droit du travail, et cherchait à éviter une amende de près de 2 millions de Francs.

Suite à un contrôle de la Direction du travail en janvier 2023, la discothèque « Sugar » de la rue Colette à Papeete avait écopé de plusieurs amendes : défaut de déclaration préalable à l’embauche, non remise de bulletin de salaire, absence d’adhésion à la médecine du travail et absence de visite médicale, et défaut de document d’évaluation des risques professionnels. L’addition : 1,97 million de francs.

La directrice de l’établissement avait contesté l’amende devant le tribunal administratif en affirmant que la réglementation ne s’appliquait pas aux « extras », le statut sous lequel elle recrutait ses employés. Elle soutenait que la fiche pratique de la Direction du travail sur les extras ne faisait pas état des obligations réglementaires, ce qui est inexact. Le tribunal a rejeté sa demande.