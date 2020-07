Les fonctionnaires d’État en Polynésie pourront bénéficier des congés bonifiés

Dans les tuyaux depuis deux ans, le décret réformant les congés bonifiés des fonctionnaires d’État ultramarins a été publié le 4 juillet dernier au Journal officiel. Jusqu’à présent exclu du dispositif, le Pacifique, et donc la Polynésie française, pourra bénéficier de cet avantage.

En 2018, lors de la présentation du Livre bleu Outre-mers, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de réformer le système des congés bonifiés. Une annonce qui n’avait pas été bien accueillie par les syndicats, la ministre des Outre-mer de l’époque, Annick Girardin, indiquant par la suite que le gouvernement prendrait « le temps de la concertation ».

Le 2 juillet, à la veille de son remaniement, le gouvernement Macron a donc pris un décret réformant les congés bonifiés de la fonction publique. Ces congés sont accordés aux fonctionnaires et agents de l’État en poste en métropole ou en Outre-mer, et garantissent la prise en charge des frais de voyage et d’une prime pour un retour des agents et de leur famille sur leur territoire d’origine ou sur le lieu de leur « centre d’intérêts moraux et matériels ».

Cette réforme, parue le 4 juillet au Journal officiel, doit « permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée ». En effet, si les anciens congés bonifiés étaient de deux mois, ils ne dépasseront maintenant plus les 31 jours, mais pourront être pris tous les 24 mois contre 36 mois auparavant. Aussi, les frais ne seront plus remboursés mais directement pris en charge par l’État. Enfin, nouveauté importante, la réforme « ouvre de nouveaux droits aux agents publics de l’État en CDI et agents de l’État dont les centres d’intérêts moraux et matériels se trouvent dans les collectivités d’Outre-mer du Pacifique ». Les fonctionnaires d’Etat polynésiens et en Polynésie bénéficient donc depuis le 5 juillet, comme l’indique le décret, des congés bonifiés.