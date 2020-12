Les Îles Marshall, premier pays du Pacifique à vacciner contre le covid-19

Approvisionnées par les États-Unis, les Îles Marshall sont le premier pays indépendant du Pacifique a débuter les vaccinations contre le covid-19.

Les autorités américaines ont livré ce mardi un premier lot de 1 200 vaccins, selon le Marshall Islands Journal. Le ministère de la Santé local a entamé la campagne de vaccination l’après-midi même. Plusieurs officiels de haut-rang – le président du Parlement, le ministre de la Santé, le chef du conseil traditionnel, le président de la United Church of Christ – ont été les premiers à se faire vacciner, pour l’exemple. La priorité va ensuite aux médecins et travailleurs du secteur de la santé, puis aux personnes âgées.

À noter que les Îles Marshall ont fermé leurs frontières début mars 2020 et sont « covid-free » : seuls trois cas positifs ont été détectés dans le cadre de quarantaine après rapatriement, sans transmission à la communauté qui compte de 55 000 habitants.

Le gouvernement américain a également livré des vaccins à ses autres territoires associés, les États fédérés de Micronésie et Palau, qui débuteront leurs campagnes vaccinales en janvier. Les territoires non indépendants – Guam, Mariannes du Nord et Samoa américaines, ont commencé la vaccination à la mi-décembre.

Pour des raisons logistiques, c’est le vaccin Moderna, plus facile à conserver, qui a été choisi.