Les îles toujours en force à la course de porteurs de fruits

Les délégations venues de Rurutu, Bora, mais aussi d’Hawaii ou d’Aotearoa ont brillé à la traditionnelle course des porteurs de fruits, point d’orgue du Heiva Tu’aro, ce dimanche à Paofai. Mais comme l’année dernière, c’est Rimatara qui sort son épingle du jeu, avec notamment une deuxième victoire de Ruanuu Hatito en catégorie Aito. Retour en images – et en résultats – sur un évènement de plus en plus populaire.

Les porteurs de fruits n’étaient pas les seuls à suer ce dimanche au parc Paofai. Toute l’après-midi l’organisation, devant le public toujours plus nombreux à venir assister à ce dernier évènement du Heiva Tu’aro, a couru, bloqué, averti, demandé, poussé ou crié, parfois, pour tenir la foule le plus à l’écart possible des coureurs. Il faut reconnaitre qu’une collision avec un de ces athlètes lancés à pleine vitesse sur des pavés avec jusqu’à 50 kilos de fruits et de bois sur les épaules a de quoi inquiéter. Ça n’est fort heureusement pas arrivé cette année. Les coureurs, eux, n’ont rien contre ce public agglutiné qui s’écarte à leur passage dans certaines zones du parcours et se referme sur eux à leur arrivée. Bien au contraire. « Ça donne du cœur, ça veut dire qu’on fait pas ça pour rien, lance un « master » qui a participé « pas loin de dix fois ». Si demain, il n’y a plus personne que ça intéresse, je sais pas qui va continuer… ».

Ce dimanche, tout indiquer que le public était bien là pour rester autour de cette course populaire. Et pas seulement les curieux, les instagrameurs et autres commentateurs du dimanche. Dans la foule, il y a aussi les soutiens et les familles, bien décidés à « porter » leurs coureurs, notamment ceux des délégations des îles. Rurutu et Bora, par exemple, étaient venus en nombre pour ce grand weekend de jeux traditionnels, certains enchaînant même sur les festival des îles de la Fédération Tahitienne de football, qui débute demain. Mais dans le public, on crie surtout « Rimatara ». Pour la plus petite île des Australes, qui a aussi fait des podiums en coprah ou en lever de pierre, la course de porteurs de fruits, c’est une spécialité. Et ses représentants, en pareo rouges, n’ont pas déçus, notamment Ruanuu Hatito, qui s’impose dans la catégorie reine des aito (charge d’au moins 50 kilos) pour la deuxième fois consécutive. « C’est pas la récompense qui compte : la victoire c’est de ramener la coupe chez nous à Rimatara, souriait-il après la course. C’est une île qui fait quoi, 10 kilomètres ? T’as vu le monde qu’il y a autour de nous, ça c’est la valeur que l’on a ».

Côté organisateurs, Enoch Laughlin, sur le qui-vive pendant ces trois jours, respire enfin et salue, cette fois sans nuance une « très bonne cuvée 2023, que ce soit sur l’ambiance et les performances ». Mais attention de ce côté, cette édition aura montré que les invités Hawaiens, Maoris ou Samoans « n’étaient pas là pour faire de la figuration ». « On les a vus sur les podiums », rappelle le président de la Fédértion de Tu’aro Maohi. Et si leur présence est « un grand plaisir » et permet « un partage dans la grande famille polynésienne », elle a aussi vocation a « réveiller » les athlètes du fenua. « Ça permet à nos athlètes de rester motivé, parce que si on restait entre nous, il y aurait un essoufflement, continue le responsable. Grâce à la venue de ces étrangers, on voit que nos athlète auss prennent de plus en plus les choses au sérieux et s’entrainent ardemment ».