Les JO recrutent à Tahiti

Paris2024 recherche un « coordinateur des services au sport » pour accompagner Pascal Luciani. Le poste est basé à Papeete et suppose une parfaite maîtrise de l’anglais. Le comité organisateur tient à recruter localement une « perle rare ».

Si Pascal Luciani, président de la Fédération tahitienne de surf et collaborateur régulier de la WSL, a déjà été choisi pour le bureau du comité organisateur des Jeux à Tahiti, il lui faut maintenant un « coordinateur des services au sport ». Le comité tient à trouver sa « perle rare » en Polynésie.

La prise de poste est prévue pour janvier 2023. Parmi les qualités requises, une maîtrise parfaite de l’anglais et du français à l’oral comme à l’écrit, la capacité à résoudre les problèmes et l’attention aux détails, ainsi que flexibilité et adaptabilité.

Pour postuler, il est indispensable de passer par la plateforme de recrutement de Paris2024. Vous y trouverez la description détaillée du poste et le lien pour postuler.