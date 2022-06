Les journées de l’Europe : les entreprises polynésiennes en quête d’opportunités

Organisés du 20 au 24 juin par la CCISM, en partenariat avec des acteurs institutionnels européens, ces quatre jours de discussions et d’ateliers visent à promouvoir les partenariats entre les entreprises polynésiennes et celles du Vieux Continent. Et pourquoi pas les aider à saisir des opportunités d’export sur ce gigantesque marché.

Comment se faire une petite place sur le vaste marché européen ? C’est en somme la question qui sera posée lors des Journées de l’Europe, évènement organisé depuis 2015 par la Chambre de commerce, en partenariat avec le réseau d’entreprises européennes EEN. Les échanges entre les pays de l’UE et le fenua sont bien sûr déjà forts, mais surtout à sens unique : en 2021, la Polynésie a importé pour 82,8 milliards de francs de biens et de services d’Europe, métropole incluse, et en a exporté pour 3,2 milliards de francs. L’idée est donc d’aider les entreprises locales à trouver les opportunités en travaillant, en atelier, et avec des experts du sujet, sur les « portes d’entrées du marché de l’UE », les mécanismes d’accréditation ou de labellisation, les financements qui peuvent aider à s’y investir ou à innover ou encore la stratégie e-commerce. Ces travaux seront lancés à partir de ce lundi 20 juin, et dureront toute la semaine. Tout le programme à retrouver sur le site de la CCISM.

À noter que le jeudi 23 juin, à 13h30, la CCSIM organise dans son amphithéâtre le « 3ème Rendez-vous des Patentés ». Un rendez-vous qui doit être l’occasion pour les chefs d’entreprise, mais aussi les associations de commerçants ou groupements syndicaux d’échanger sur les règles fiscales et douanières qui encadrent la vente en ligne, en présence de représentants des douanes.