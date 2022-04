Les Journées polynésiennes du handicap officiellement ouvertes

Insertion professionnelle et accessibilité seront au centre de la cinquième édition des Journées polynésiennes du handicap. Jusqu’à vendredi, les 27 associations de la fédération Te niu o te huma pourront échanger entre elles et avec les institutions du Pays et de l’État. Le grand public est également attendu en nombre.

Cela faisait deux ans qu’elles n’avaient pas eu lieu : ce mardi les 27 associations de la fédération Handicap Polynésie – Te niu o te huma se sont rassemblées au parc Aorai Tini Hau à Pirae, pour l’ouverture de la cinquième édition des Journées polynésiennes du handicap. Une célébration qui a été préparée avec soin : des tambours marquisiens et un mave mai ont résonné pendant que les nombreux invités arrivaient, accueillis par la présidente de la fédération, Henriette Kamia postée, avec son enthousiasme, à l’entrée du parc. Puis les autorités, aux côtés de quelques unes des reines de beauté de Tahiti, de Punaauia et des Marquises, se sont installés pour assister à un défilé « digne de celui de la fête de l’autonomie » a estimé le président Édouard Fritch.

Échanger pour faire avancer les choses

Les Journées polynésiennes du handicap sont une grande fête pour les associations en faveur de personnes porteuses de handicap. « Ça nous permet de nous retrouver, explique Henriette Kamia, on est souvent dans nos centres, éloignés, et ces moments nous permettent d’échanger sur nos pratiques pour les améliorer ». Au programme de ces quatre jours, de nombreuses activités sportives sont prévues : football, tu’aro ma’ohi, kayak, boccia ou encore pétanque… et pour clôturer cet événement, une course de la mobilité aura lieu vendredi 29 depuis la mairie de Pirae jusqu’au parc Aorai Tini Hau, suivie d’une remise des prix.

Insertion professionnelle et accessibilité, des notions complémentaires

Mais la partie la plus importante de cet événement, pour chacune des parties prenantes, ce sont les Assises polynésiennes du handicap .Cette année la fédération a choisi de les orienter sur deux thèmes : l’inclusion socio-professionnelle des personnes handicapées et l’accessibilité. Deux thèmes bien souvent complémentaires comme l’explique la présidente de la fédération : « Si on veut bien intégrer quelqu’un au monde du travail, il faut voir si la personne pourra arriver au poste. Par exemple une personne en fauteuil, il faut qu’elle puisse circuler et aussi que le poste de travail soit adapté à son handicap. »

La Fédération polynésienne du handicap représente plus de 15 000 personnes reconnues handicapées au fenua. Elles représentent 7% de la population polynésienne et parmi eux, entre 6 000 et 7 000 personnes sont reconnues travailleurs handicapés. Le président du Pays a annoncé plusieurs projets : l’élargissement des subventions « aidant fetii » aux parents d’enfants handicapés qui doivent renoncer à un emploi pour s’occuper d’eux, ou encore le chantier du code du handicap que mène la ministre Virginie Bruant. Les assises du handicap cet après-midi et ce jeudi devraient être riches après ces deux années d’interruption.