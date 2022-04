Les soins traditionnels intégrés à la prévention du suicide

Le docteur Stéphane Amadeo animera une conférence-débat ce jeudi à l’Université de la Polynésie française dans le cadre des conférences « Savoirs pour tous ». Il y présentera les résultats de l’enquête sur la santé mentale en Polynésie menée entre 2015 et 2017, mais aussi ceux d’un dispositif de prévention des passages à l’acte suicidaire qui intègre des soins traditionnels. Cela se passera le 28 avril de 17h30 à 19h30 dans l’Amphi A3 de l’UPF.

L’enquête « Santé mentale en population générale en Polynésie française » avait fait grand bruit lorsqu’elle était arrivée à son terme en 2017. Ce jeudi le docteur Stéphane Amadeo reviendra sur ces résultats et présentera également les résultats d’un dispositif de prévention des passages à l’acte suicidaire qui intègre des soins traditionnels lors d’une conférence-débat ce jeudi à l’Université de la Polynésie Française dans le cadre des conférences « Savoirs pour tous ». Le public pourra interagir de 17h30 à 19h30 dans l’amphithéâtre A3 de l’UPF.

Cette fameuse enquête a été menée en Polynésie entre 2015 et 2017, sur un échantillon représentatif de 968 personnes majeures. Les troubles mentaux ont une prévalence de 42,8%, les idées de suicide de 13,4%, les tentatives dans le mois passé 2,6% et sur la vie entière 18,6%. Des chiffres élevés pour la Polynésie, mais qui contrastent avec un faible taux de décès par suicide, moins élevé qu’en métropole et que la moyenne mondiale.

