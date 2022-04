Prix de la viande de porc : Raffin promet des mesures, mais demande du temps

Les discussions « continuent » avec les sociétés pétrolières Autre actualité brûlante du ministre des Finances : l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’approvisionnement de la Polynésie en hydrocarbures. L’APC avait estimé que le projet de convention négocié par le gouvernement concernant le transport de carburant était défavorable au Pays. Et chiffrait à un milliard de francs par an les économies qui pouvaient être réalisées en intégrant ses propositions. Yvonnick Raffin n’a pas souhaité commenter directement cette analyse, dont il doit encore prendre pleinement connaissance. Mais il assure que les avis du gouvernement et de l’autorité indépendante « convergent » vers une révision du projet de convention. Les discussions avec les importateurs et transporteurs pétroliers vont « quoiqu’il arrive » se poursuivre : https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2022/04/APC-PETROLE-Raffin-.wav