Le CHPF doit s’équiper en milieu d’année prochaine d’un « Scanner à tomographie par émission de positons », ou TEP-scan. Un appareil très attendu qui doit permettre de mieux diagnostiquer et de mieux soigner les cancers de la prostate, puis tous les cancers d’ici 2025. Pour préparer les professionnels de santé à cette arrivée, un séminaire, coorganisé par l’institut contre le cancer, a lieu à partir de ce vendredi dans l’amphithéâtre du Taaone, en présence de spécialistes métropolitains.



Le TEP-Scan permet de repérer les tumeurs et métastases mais aussi d’évaluer l’efficacité des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Dans un premier temps, l’appareil sera exclusivement consacré au cancer de la prostate, une des maladies qui fait le plus de décès chez les hommes en Polynésie comme ailleurs. « Le Tep-Scan va apporter des informations complémentaires aux autres techniques d’imagerie et pourra ainsi modifier profondément la prise en charge des patients » note l’Institut contre le cancer de Polynésie (ICPF) qui espère aussi que la machine permettra d’éviter de nombreuses évasans vers la métropole ou la Nouvelle-Zélande.

En 2025, le TEP-scan devrait être installé dans le futur bâtiment de l’ICPF, attenant à l’hôpital, et son utilisation pourra être étendue à tous les types de cancer.

En attendant, le séminaire organisé ces vendredi et samedi par l’institut et le CHPF doit permettre d’informer les professionnels de santé qui le souhaitent sur ce nouvelle outil. Deux experts en médecines isotopiques s’exprimeront dans l’amphithéâtre du Taaone : le Dr Roland Hustinx, du CHU de Liège et le Dr Philippe Robin, du CHU de Brest.