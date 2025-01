Les mesures les plus réussies de 2024 selon Moetai Brotherson

Même s’il a beaucoup été question de fiscalité en 2024, c’est ailleurs que le président du Pays trouve des motifs de satisfaction. À ses yeux, les meilleures mesures de l’année dernière ont été la fin des CAE, la fin des embauches discrétionnaires en catégorie D par le président du Pays, et la réforme des bourses étudiantes.

Sur le plan fiscal, Moetai Brotherson ne cite qu’une mesure phare – et il est vrai que nombre des nouveautés, comme celles qui portent sur l’immobilier, ne concernent pas tout le monde – et c’est l’augmentation de la TVA, de 5 à 16%, sur les produits à forte teneur en sucre. Une mesure de santé publique, pour changer les comportements, et dont les recettes seront fléchées vers les dépenses de santé, dit le président du Pays.

Mais son « tiercé » de mesures favorites est ailleurs. Il se félicite de la suppression des CAE et des changements dans les aides à l’emploi , et pas seulement parce qu’il s’agit là de « la fin du clientélisme » : « L’actualité semble nous donner raison, puisqu’en fin d’année nous atteignons un niveau : plus de 74 000 salariés déclarés à la CPS, une augmentation de 2 500 emplois salariés sur l’année, 900 entreprises créées, une chute spectaculaire du taux de défection des entreprises constatées fin 2024. »

Des effets positifs qui devraient se poursuivre cette année, dit Moetai Brotherson qui ajoute que « presque 4 000 personnes sont sorties du RSPF. Quand on parle de pouvoir d’achat, ça aussi, ça fait partie du soutien au pouvoir d’achat. »

En deuxième position, il se dit aussi très content « d’avoir mis fin au pouvoir magique de mon stylo qui, seul, décidait de l’embauche des personnels de catégories D. C’était un acte de clientélisme absolu et nous avons mis fin ces embauches politiques. », en référence à l’ancien système d’embauche des fonctionnaires de catégorie D.

À noter que si les processus de recrutement ou d’attribution des nouvelles aides à l’emploi ont changé, la « politisation » ne peut pas être totalement exclue, quel que soit celui qui tient le stylo ou préside telle ou telle commission, et qu’il est encore tôt pour évaluer les effets de la réforme.

Enfin, la troisième mesure dont Moetai Brotherson se félicite « et dont on parle trop peu » à son goût est la réforme des bourses étudiantes, qui ont été revalorisées de 40 000 à 60 000 Fcfp par mois; et étendues à davantage de foyers en relevant le plafond de ressources des parents. De plus, avance-t-il, pour la première fois les organisations patronales ont été consultées sur leurs besoins pour déterminer les filières d’études à soutenir : « On est passé de moins de 600 étudiants boursiers près de 2 000 en l’espace de moins d’un an. C’est une vraie réussite. »