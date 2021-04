Les mesures sanitaires sont reconduites jusqu’au 30 avril

Le Haut-commissariat vient d’annoncer la reconduction des mesures sanitaires et réglementaires, actuellement en cours, jusqu’au 30 avril inclus. « Malgré le faible nombre de nouveaux cas positifs, le Covid-19 circule toujours en Polynésie française et la vigilance doit être maintenue », est-il expliqué dans le communiqué.

Le Haut-commissariat a annoncé ce mardi matin dans un communiqué envoyé aux médias la reconduction des mesures sanitaires, actuellement en cours, jusqu’au 30 avril inclus. C’est le 11 mars dernier que le haut-commissaire, Dominique Sorain et le président de la Polynésie-française, Édouard Fritch avaient présenté les mesures réglementaires mises en oeuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, avec notamment : l’interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ; l’ouverture des foires, expositions et salons, sous réserve de limiter le nombre d’exposants et de respecter la jauge maximale de public autorisé ; le couvre-feu à Tahiti et Moorea de 22h à 4h tous les jours ; le port du masque obligatoire dans les centres-villes, transports et établissements recevant du public (la liste de toutes les mesures figure sur le site internet du Haut-commissariat).

Le haut-commissaire et le président du Pays ont rappelé aujourd’hui que, « malgré le faible nombre de nouveaux cas positifs, le Covid-19 circule toujours en Polynésie française et que la vigilance doit être maintenue. Nous devons continuer à respecter tous les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus dans l’ensemble de nos îles de tous nos archipels. Nous ne devons pas baisser la garde ».

Dans le même temps, ils constatent l’efficacité des mesures de protection sanitaires prises pour l’arrivée des voyageurs munis d’un motif impérieux, ainsi que les mesures générales applicables sur le territoire. Celles-ci ont permis « de contenir efficacement le nombre de nouvelles contaminations », est-il indiqué dans le communiqué.

« Dans l’attente d’une large couverture vaccinale de la population qui demeure la seule solution pour acquérir une immunité collective suffisante, l’État et le Pays ont décidé, de reconduire l’ensemble de ces mesures jusqu’au 30 avril inclus, est-il encore annoncé. Ces mesures limitent la propagation du virus tout en permettant la tenue de la plupart des activités récréatives, économiques, éducatives et culturelles. »

Deux nouveaux ajustements ont été décidés : les compétitions sportives pourront désormais se tenir avec du public assis (et non plus à huis clos) et espacé d’un mètre, soit un siège sur deux, dans le respect des protocoles sanitaires établis. Les espaces de restauration ou de consommation de boissons sont interdits ; la limite du nombre d’exposants dans les foires, expositions et salons est portée de 50 à 100 exposants.

Avec communiqué