Les Mormons affrètent un vol Delta pour leurs missionnaires

Parmi les passagers qui s’apprêtaient à partir mardi, Niki Rellon se faisait remarquer, avec son look de baroudeuse et sa prothèse de jambe gauche. Cette Allemande de 45 ans qui vit aux États-Unis était sur un voilier en provenance du Panama via les Galapagos et les Marquises. « J’avais une plaie ouverte à la cuisse gauche, parce que j’avais fait trop de randonnée aux Galapagos, et j’ai eu la chance d’attraper le dernier vol de Hiva Oa à Papeete pour aller à l’hôpital. Mais j’ai raté le dernier vol pour quitter la Polynésie, parce que j’avais été opérée la veille et les risques de thrombose étaient trop grands. Je me suis inscrite sur la liste du consulat américain et j’ai été super chanceuse, j’ai reçu un coup de fil il y a quelques jours me disant que je pouvais prendre ce vol. Je suis vraiment reconnaissante à l’Église mormone pour son aide. »

Niki Rellon a été championne du monde de kickboxing en 1998. Elle a perdu sa jambe gauche après un accident d’escalade dans l’Utah en 2013. Les médecins lui avaient dit qu’elle ne remarcherait pas. Quatorze mois plus tard, elle bouclait avec sa prothèse l’une des plus longues randonnées en Amérique du Nord, l’Appalachian Trail. Elle a ensuite, entre autres exploits, relié l’Alaska à Mexico City en vélo. Son livre Push On (« Continue ») est le support de nombreuses conférences qu’elle donne aux États-Unis.

Niki tire un enseignement de sa dernière aventure en date : « J’en ai assez des capitaines, je vais m’acheter mon propre bateau. S’il n’y avait pas eu le coronavirus, j’aurais été en Australie et en Nouvelle-Zélande, je vais le faire, mais sans capitaine ! »