Né à Lyon en 1957 dans une famille d’origine arménienne, André Manoukian est attiré par la musique dès son plus jeune âge. Il entre à la Berklee School of Music de Boston en 1977. De retour en France, il fonde son propre groupe de jazz, Horn Stuff. Au début des années 80 il rencontre Liane Foly, dont il écrira les premiers succès.

L’artiste devient incontournable dans le monde de la musique. Il écrit des tubes pour les plus grands comme Charles Aznavour, Michel Petrucciani, Gilbert Bécaud, Janet Jackson et bien d’autres. Sa participation en tant que juré à La Nouvelle star le fait sortir de l’ombre et connaître d’un public plus large. Il sera par la suite juré de plusieurs télé-crochets, et chroniqueur radio où son talent de raconteur et de musicien fait merveille.

En parallèle André Manoukian poursuit sa carrière musicale et publie régulièrement des albums ; Inkala (2008), inspiré du folklore arménien, So in Love (2010), Melanchology (2011) et Apatride (2017); un autre est en préparation pour la fin de cette année. En 2010, il allie ses deux passions, la musique et la montagne, en fondant le festival de jazz Cosmojazz à Chamonix, où il vit depuis plusieurs années. André Manoukian est égaement apparu en tant que comédien dans plusieurs fictions à succès de la télévision française, comme Fais pas çi, fais pas ça et Capitaine Marleau.